Avvio flat a Piazza Affari, attesa per inflazione Usa e trimestrali Wall Street

Partenza poco mossa per le borse europee, in una giornata che non prevede appuntamenti macro particolarmente rilevanti. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre sostanzialmente invariato in area 33.720 punti, con Telecom Italia (+0,9%), Recordati (+0,8%) e Pirelli (+0,75%) tra le migliori mentre arretrano Iveco Group (-1%) e Stm (-0,6%).

L’attenzione resta prevalentemente rivolta agli eventi dei prossimi giorni. Giovedì è in calendario l’inflazione statunitense, mentre venerdì le trimestrali delle grandi banche americane apriranno ufficialmente la stagione di utili a stelle e strisce. Attenzione anche alla situazione geopolitica in Medio Oriente, in attesa della risposta di Israele agli attacchi dell’Iran della scorsa settimana.

In serata verranno diffuse le minute della Fed, mentre domani toccherà alla Bce. Il membro del Consiglio direttivo Villeroy ha sostanzialmente confermato un taglio dei tassi giovedì prossimo, mentre negli Usa i mercati scontano una riduzione di 25 bp dopo il job report di venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 131 punti base, con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,23%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent ha ritracciato a 77,6 dollari al barile, mentre l’oro viaggia in area 2.610 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,096 e dollaro/yen poco mosso a 148,4.