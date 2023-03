Avvio di settimana in rosso in Europa con vendite sui bancari

Partenza in rosso per i principali indici europei che avviano la seduta e la settimana ancora sotto il livello di parità. Questa settimana il focus degli operatori sarà rivolto all’attesa riunione di mercoledì della Federal Reserve che con tutta probabilità alzerà i tassi di 25 punti base, mentre continuano a tenere banco le preoccupazioni all’interno del comparto bancario.

Intanto nel weekend è stato raggiunto un accordo per salvare Credit Suisse, che sarà acquistata da rivale Ubs per 3 miliardi di franchi svizzeri.

L’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in calo dell’1,54% trovandosi così a quota 4.000 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia la seduta in calo e al momento in calo del 2,33% sotto area 25.000 punti.

Vendite anche sull’indice Dax tedesco in calo dello 1,59%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-2%) e sul Cac40 francese (-1.48%).

Sul listino principale di Piazza Affari ancora forti vendite sui titoli bancari.