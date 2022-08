Avvio della settimana in ribasso in Europa con quasi tutti gli indici in territorio negativo. Negatività anche sul Ftse Mib (-1%)

Apertura della settimana in territorio negativo in Europa con i principali indici del Vecchio Continente che sulla scia della negatività della scorsa ottava, avviano la seduta in calo. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento in calo dell’1% a quota 3.570 punti. Male anche l’indice francese Cac40 che apre in calo dello 0,92%, ma anche l’Ibex 35 spagnolo che al momento si trova a ridosso degli 8.000 punti con un calo dello 0,97%. Negatività anche sul nostro indice Ftse Mib che si trova in ribasso dell’1% a 21.660 punti, ma anche sugli indici inglese Ftse 100 (-0,7%) e sull’indice Psi portoghese (-0,61%).

Lo spread avvia la settimana a 233 punti in aumento dell’1%.