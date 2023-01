Avvio della settimana all’insegna della debolezza in Europa. Attesa per le riunione delle Banche centrali

Partenza all’insegna della debolezza in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta e la settimana sotto la parità. Questa settimana il focus degli operatori sarà incentrato principalmente sulle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, a partire dal meeting della Fed di mercoledì, per poi passare alla BCE di giovedì, attese alzare i tassi di interesse rispettivamente di 25 e 50 punti base.

L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,67% trovandosi così a quota 4.150 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in calo dello 0,22% a quota 26.378 punti.

Debolezza generalizzata. l’indice Dax di Francoforte si trova sopra quota 15.000 punti in calo dello 0,49%, ma anche sul Cac40 francese che si trova in calo dello 0,56%. Vendite anche sull’Ibex35 spagnolo in calo dello 0,28%.

Infine, lo spread Btp/Bund che avvia le contrattazioni in rialzo del 3,38% a quota 195 punti base.

Intanto, prosegue la stagione delle trimestrali e questa settimana saranno pubblicati i risultati di alcuni big tecnologici come Apple, Amazon, Alphabet e Meta Platforms.