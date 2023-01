Lvmh: fatturato organico meglio ma EBIT sotto le attese (analisti)

Fatturato sopra le attese per Lvmh a 79,2 miliardi in salita del 23% su base annua grazie ad una maggiore crescita organica. Nonostante l’impatto Cina, il totale gruppo segna +35% sul quarto trimestre del 2019 ma l’EBIT del secondo semestre è stato inferiore alle attese, con margini in peggioramento.

La società ha spiegato il deleverage operativo con la decisione di mantenere investimenti di marketing ancora in forte crescita su base annua nel secondo semestre e con l’inatteso peggioramento della Cina.

In call il management è apparso ottimista sulla riapertura della Cina e nel complesso il deterioramento del quarto trimestre sia in termini di fatturato che di margini appare come temporaneo, e il tono dell’outlook è di cauto ottimismo. Gli analisti alzano fatturato e utile FY23-24 dell’1-2%, per migliore crescita organica FY23 (da +6% a +9%, con F&L da +8% a +12%) mitigata dal forex, e margini in miglioramento (+90 bps), ipotizzando una normalizzazione del budget di marketing. Siamo in linea col consensus 2023-24.

Secondo Equita, dopo la recente performance il titolo potrebbe prendersi una pausa ma pensiamo che il newsflow e il momentum del business continueranno ad essere supportati dalla ripresa in Cina.