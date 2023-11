Avvio debole a Piazza Affari, Mps apre a -5,5%

Partenza cauta per le borse europee, in continuità con l’avvio della settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia poco sotto la parità (-0,15%) in area 29.500 punti. Mps non fa prezzo in avvio, poi apre in calo del 5,5% dopo la cessione del 25% da parte del Mef, nell’ambito del più ampio processo che porterà a valorizzare pienamente la Banca senese. Deboli anche Banco Bpm (-1,2%) e Saipem (-1,1%) mentre avanzano Amplifon (+0,7%) ed Erg (+0,6%).

Giornata povera di spunti macroeconomici, in attesa dei discorsi di Lagarde e Schnabel nel pomeriggio. Negli Usa, focus sulle minute della Fed e sui conti di Nvidia, in uscita stasera a mercati chiusi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane a 172 bp, con il decennale italiano al 4,3%. Sul Forex prosegue l’indebolimento del biglietto verde: l’euro/dollaro avanza ancora a 1,096 mentre il dollaro/yen scende a 147,5. Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene in area 82 dollari al barile, in vista della riunione dell’Opec+ di domenica.