Stellantis: immatricolazioni +10,8% in Europa a ottobre

Nel mese di ottobre 2023, Stellantis ha riportato un aumento significativo delle immatricolazioni nella regione che comprende UE, EFTA e Regno Unito. Secondo i dati di Acea, il gruppo ha registrato 180.327 nuove immatricolazioni, evidenziando una crescita del 10,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante l’aumento delle immatricolazioni, la quota di mercato di Stellantis ha subito una lieve contrazione. Si è infatti attestata al 17,4%, in calo rispetto al 17,9% registrato un anno prima. Tra i marchi del gruppo, Jeep ha registrato l’incremento percentuale maggiore, con un +59% a 12.075 unità, seguita da Alfa Romeo (+23,5% a 4.232 unità) e Lancia/Chrysler (+15,2% a 4.228 unità).

Per quanto riguarda le vendite in termini assoluti, Peugeot è risultato il marchio più venduto del gruppo Stellantis in Europa, con un aumento del 5,3% a 52.017 unità. Opel/Vauxhall (+14,2% a 36.516 unità) e Fiat (+10,3% a 34.105 unità) si posizionano rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2023, le immatricolazioni del gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA, sono state 1.831.653, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, la quota di mercato è scesa al 17,1% dal 18,8% di un anno fa.

Per quanto riguarda gli altri produttori di auto, il gruppo Volkswagen è in testa per quota di mercato nell’area UE, EFTA e Regno Unito, con un 24,8% a ottobre, nonostante una lieve contrazione rispetto al 25,6% dell’anno precedente. Renault si colloca al terzo posto, con una quota di mercato del 9,9%, in aumento rispetto al 9,1% di ottobre 2022.