Avvio contrastato in Europa con tutti i principali indici sotto la parità, in attesa della riunione Fed

Avvio contrastato in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente, che dopo i rialzi di ieri (in scia al dato in calo più delle attese dell’inflazione americana) sono tornati a mostrare una certa debolezza. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,38% trovandosi così a quota 3.970 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib al momento mostra un rialzo frazionale dello 0,04% a 24.647 punti. Debolezza anche sull’indice tedesco Dax40 che si muove in calo dello 0,31%, ma anche sull’indice francese Cac40 in calo dello 0,35%.