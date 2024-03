Avvio cauto a Piazza Affari, in linea con borse UE

Piazza Affari apre poco sopra la parità, pressoché in linea con le altre borse europee. Il Ftse Mib è sostanzialmente invariato (+0,1%) a 34.680 punti, con Saipem (+2,2%) e Bper (+2,3%) in vetta mentre arretra Diasorin (-0,9%).

Giornata povera di appuntamenti macroeconomici di rilievo, in attesa dei dati di venerdì sul core Pce statunitense e i prezzi al consumo di Spagna, Francia e Italia. Da seguire anche gli interventi di alcuni funzionari della Fed e della Bce, tra cui il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell. Venerdì i mercati rimarranno chiusi in Europa e negli Usa per le festività pasquali.

Dall’agenda macroeconomica odierna sono giunti i dati sulla fiducia dei consumatori in Germania, leggermente in miglioramento, mentre nel pomeriggio sono in programma gli ordini di beni durevoli, l’indice manifatturiero della Fed di Richmond e la fiducia dei consumatori statunitensi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane sopra i 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,67% e quello del Bund in area 2,37%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent tiene sopra quota 86 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro a 1,084 e dollaro/yen poco mosso a 151,3.