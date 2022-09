Avvio all’insegna della positività in Europa in attesa di vedere le mosse della Bce. Ftse Mib recupera i 21.500 punti

Partenza positiva in Europa con tutti i principali indici europei che avviano la penultima seduta settimanale all’insegna della positività in attesa di vedere l’entità del rialzo dei tassi della Bce. L’indice EuroStoxx 50 si trova in rialzo dello 0,58%, così come il Cac 40 francese. Il nostro indice di riferimento si trova a quota 21.600 punti con un progresso dello 0,60%, mentre l’Ibex 35 avvia la seduta sulla parità.

Infine lo spread Btp/Bund apre le contrattazioni a 230 punti base con un rialzo dello 0,39%.