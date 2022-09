Avvio all’insegna della debolezza in Europa nel giorno dei PMI Index. Ftse Mib a 21.700 punti

Intonazione ancora negativa in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni al ribasso nell’ultima seduta settimanale. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.416 punti in calo dello 0,36%, mentre il nostro indice di riferimento, il Ftse Mib, si trova in calo dello 0,26% a quota 21.720 punti. Avvio sotto la parità anche per l’indice tedesco Dax 30 (-0,25%) e per quello francese Cac 40 (-0,33%). Dal punto di vista macroeconomico oggi saranno pubblicati gli indici Pmi in Europa che ci daranno informazioni sullo stato di salute delle varie economie.

Infine, lo spread Btp/Bund avvia la seduta a 220 punti base in rialzo dello 0,34%.