Autogrill esclusa dall’indice FTSE Italia Mid Cap: Caltagirone la sostituisce

FTSE Russell (LSEG), l’ente che gestisce gli indici azionari, ha reso nota la decisione di escludere Autogrill dall’indice FTSE Italia Mid Cap. Questo cambiamento è stato determinato dai risultati dell’offerta pubblica di scambio effettuata da Dufry sulle azioni ordinarie di Autogrill, che ha portato al raggiungimento di una soglia superiore al 90%.

In seguito all’esclusione di Autogrill, Caltagirone verrà inserita nell’indice FTSE Italia Mid Cap prendendo il suo posto. L’azienda avrà un numero di azioni pari a 120.120.000 e un peso di investibilità del 12,365000832501%. Questa mossa comporterà l’esclusione di Caltagirone dall’indice FTSE Italia Small Cap, in quanto non può essere presente contemporaneamente in entrambi gli indici.