Audi, calo delle vendite del 5,9% nel primo semestre 2025

Le vendite del marchio Audi, insieme a Bentley e Lamborghini, hanno subito un calo del 5,9% nel primo semestre del 2025, totalizzando 794.088 unità. Parallelamente, le moto Ducati hanno registrato una diminuzione delle vendite del 5,7%, con 30.234 unità vendute. Tuttavia, le vendite di auto elettriche hanno mostrato un incremento del 32%, raggiungendo le 101.000 unità, contribuendo così a sostenere i ricavi complessivi.

Nonostante l’incremento del 5,2% dei ricavi, che hanno raggiunto i 32,6 miliardi di euro, Audi ha visto un calo significativo nel risultato operativo, sceso a 1,087 miliardi di euro da 1,982 miliardi. Anche l’utile netto ha subito una contrazione del 37,5%, scendendo a 1,346 miliardi di euro. Questi risultati sono stati influenzati principalmente dai dazi imposti dagli Stati Uniti e dai costi di ristrutturazione associati alla trasformazione aziendale.

In risposta a queste sfide, Audi ha deciso di rivedere le proprie previsioni per il 2025. La casa automobilistica ora stima di raggiungere ricavi compresi tra 65 e 70 miliardi di euro, rispetto alla stima precedente di 67,5-72,5 miliardi. Anche la marginalità operativa prevista è stata rivista al ribasso, ora stimata tra il 5% e il 7%, rispetto alla precedente previsione del 7-9%. Inoltre, il flusso di cassa netto è previsto tra 2,5 e 3,5 miliardi, un aggiustamento rispetto alla stima precedente di 3-4 miliardi.

Audi ha sottolineato che gli effetti dell’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi sono ancora in fase di valutazione, lasciando aperte le possibilità di ulteriori aggiustamenti in futuro. La casa automobilistica continua a navigare tra le sfide globali, puntando sulla crescita del mercato delle auto elettriche per sostenere i propri ricavi.