casa optima espande il suo raggio d’azione con il 70% delle vendite all’estero

Casa Optima, gruppo italiano attivo in oltre 150 Paesi, ha registrato nel 2024 un incremento dell’11% nei ricavi, totalizzando 260 milioni di euro. Questo risultato è stato raggiunto grazie a una significativa crescita dei volumi di vendita.

Un elemento chiave di questa crescita è stata l’espansione geografica, con il 70% delle vendite realizzate oltre i confini nazionali. Mercati maturi come l’Europa, insieme a regioni emergenti come il Medio Oriente e l’Asia, hanno contribuito in maniera rilevante a questo successo.

Dal punto di vista finanziario, Casa Optima ha completato con successo un’operazione di rifinanziamento da 360 milioni di euro con Goldman Sachs. Questo finanziamento è destinato a sostenere l’espansione organica e inorganica dell’azienda.

Il CEO, Francesco Fattori, ha sottolineato: “Ci confermiamo ambasciatori di un Made in Italy moderno, pronti a cogliere le opportunità offerte dai mercati a più alto potenziale, continuando a diversificare la nostra proposta di eccellenza anche oltre il gelato”. Fattori ha inoltre evidenziato che il trend positivo è proseguito nel primo semestre del 2025.