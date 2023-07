AstraZeneca: conti sopra attese e accordo con Pfizer

AstraZeneca ha annunciato l’acquisto di un portfolio di terapie geniche per malattie rare da Pfizer. Questa mossa arriva in seguito a un secondo trimestre forte per l’azienda farmaceutica britannica, con vendite e profitti che hanno superato le stime degli analisti.

L’accordo con Pfizer, del valore di fino a 1 miliardo di dollari più royalties progressive sulle vendite, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre, come comunicato da AstraZeneca. Questa operazione permetterà all’azienda di accelerare le sue ambizioni di crescita nel settore delle terapie cellulari e geniche, ha affermato il CEO di Astra, Pascal Soriot, in un’intervista a Bloomberg TV.

“Crediamo che la terapia cellulare sarà una parte importante del futuro della medicina nel cancro, ma anche al di fuori del cancro”, ha detto Soriot. “Stiamo costruendo capacità in terapia genica da un po’ di tempo ormai”. A seguito dell’annuncio, le azioni Astra sono salite quasi del 2% nei primi scambi a Londra.

Nonostante i risultati semestrali positivi, AstraZeneca ha mantenuto invariate le previsioni per l’anno. Tuttavia, rimangono degli interrogativi sui risultati della sperimentazione del suo farmaco potenzialmente rivoluzionario contro il cancro del polmone, datopotamab deruxtecan, che potrebbe soppiantare la chemioterapia standard come opzione di trattamento.