Francia: inflazione rallenta a luglio (4,3%)

L’indice dei prezzi al consumo della Francia (l’inflazione), secondo la stima preliminare di luglio, è rimasto invariato rispetto al mese precedente, in linea con il consensus e dopo il +0,2% di giugno, mentre ha segnato una crescita del 4,3% su base annua, anche in questo caso in linea con le stime e in rallentamento dal 4,5% del mese scorso.

L’indice armonizzato, confrontabile con gli altri Paesi dell’Unione Europea, è anch’esso stagnante su base congiunturale (consensus 0%, precedente +0,2%) e rallenta dal 5,3% al 5,0% su base tendenziale (stima 5,1%, giugno 5,3%).