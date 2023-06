ASTM: contratto da 1,24 miliardi per rinnovare il JFK Airport

ASTM, colosso italiano delle reti autostradali e delle infrastrutture, ha recentemente comunicato che la sua controllata statunitense Halmar, in collaborazione con Skanska, si è aggiudicata un importante contratto per la ristrutturazione di alcune aree dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) a New York. Questo progetto rientra nel Vision Plan promosso dalla Port Authority of New York New Jersey (PANYNJ) per rendere il JFK una delle strutture aeroportuali più all’avanguardia a livello mondiale.

Il contratto, del valore di 1,24 miliardi di dollari, è stato assegnato al consorzio formato da Skanska, che detiene il 70% della quota, e Halmar, con il 30% della quota. Il progetto prevede l’ammodernamento delle strade di accesso al Terminal Centrale dell’aeroporto JFK, la costruzione di un nuovo Ground Transportation Center dotato di un parcheggio multipiano e il ricollocamento delle utilities.