Asta BTp: tassi in rialzo per i biennali, rendimento in calo per quinquennali indicizzati

I tassi dei titoli di Stato italiani continuano a risalire, come mostrano i risultati delle recenti aste dei BTp. La Banca d’Italia riferisce che l’asta dei BTp biennali è stata aggiudicata al tasso del 3,71%, in aumento di 9 punti base rispetto all’asta precedente di maggio. Il BTp con scadenza 28/03/25, offerto dal Tesoro fino a un importo massimo di 2,5 miliardi, ha ricevuto richieste dal mercato per oltre 4 miliardi, con un rapporto di copertura pari a 1,6.

L’asta dei BTp biennali è stata assegnata ad un prezzo di 99,54, che corrisponde ad un rendimento del 3,71%. A seguito dell’asta, l’importo in circolazione dell’emissione è salito a 15,42 miliardi di euro. Questo dato conferma l’interesse degli investitori per i titoli di Stato italiani, nonostante le incertezze legate al contesto economico e politico internazionale.

Per quanto riguarda l’asta dei BTp indicizzati a cinque anni, si registra invece un calo del rendimento. L’asta dei BTp 15/05/29 è stata aggiudicata ad un rendimento lordo dell’1,59%, in calo di 12 punti base rispetto all’asta precedente di aprile. Il Tesoro ha offerto un importo massimo di 1,75 miliardi di euro e la richiesta è arrivata a 2,6 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,49. L’importo in circolazione dell’emissione è ora di 4,82 miliardi di euro.