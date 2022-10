Asta Btp short term: rendimento in ribasso per il titolo a 2 anni (+2,88%), collocati anche i Btpei a 5 e 10 anni

Al via il trittico di fine mese. Il Tesoro ha allocato oggi il Btp ‘short term’ e Btp indicizzati all’inflazione europea (Btpei) per 4 miliardi. Nel dettaglio, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del Btp ‘short term’ a 2 anni (range era 2-2,5 mld), che ha preso il posto del Ctz, con la domanda che ha sfiorato quota 4 mld. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,60. Il Btp a 2 anni (con scadenza maggio 2024) è stato allocato al rendimento del +2,88%, in ribasso di 39 punti base rispetto all’asta precedente.

Doppio collocamento di Btpei oggi da parte del Tesoro. Il titolo a 5 anni (scadenza maggio 2026) per 750 mln (range era 500-750 mln). La domanda è stata di 1,1 mld con un rapporto di copertura di 1,55. Il rendimento di assegnazione del Btpei è stato del +1,09%.

Allocato anche il Btpei a 10 anni (scadenza maggio 2033) per 750 mln (range era 500-750 mln). La domanda è stata di 1,1 mld con un rapporto di copertura di 1,57. Il rendimento di assegnazione del Btpei è stato del +2,22%, -23 punti base rispetto all’asta precedente.