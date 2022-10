Asta Bot: allocati 6 mld di titoli annuali con rendimenti in forte rialzo oltre il 2,5%

Rendimenti in deciso rialzo per i Bot annuali. Nell’asta Bot odierna, il Tesoro ha collocato 6 miliardi di euro di titoli di Stato annuali con scadenza 13 ottobre 2023. La domanda ha toccato 8,3 miliardi con un rapporto di copertura (bid-to-cover) di 1,40. Il rendimento medio di assegnazione è stato pari a 2,532%, in rialzo di 44 punti base rispetto all’asta di un mese fa.