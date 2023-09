Italia: governo in pressing sul bilancio. Spread schizza ai massimi da maggio

Il governo italiano si riunirà oggi per definire il quadro di riferimento per il bilancio del prossimo anno, in un contesto di rallentamento della crescita e di aumento del deficit fiscale nella terza economia della zona euro, hanno dichiarato i funzionari.

Il primo ministro Giorgia Meloni si trova di fronte al difficile compito di realizzare i tagli fiscali promessi nel bilancio, che sarà presentato il mese prossimo, senza turbare i mercati finanziari che tengono d’occhio le scricchiolanti finanze pubbliche di Roma.