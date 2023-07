ASML: ordini in crescita, segnali positivi lato domanda

Nel secondo trimestre, ASML Holding ha registrato ordinativi per 4,5 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto al trimestre precedente e superiori alle attese degli analisti (consensus Bloomberg 3,98 miliardi). L’azienda ha alzato la guidance sulle vendite nette del 2023, prevedendo una crescita del 30%.

Il dato rappresenta un segnale di un rinnovato interesse per le macchine di ASML per la produzione di chip e incoraggia l’ottimismo riguardo una possibile fine della crisi nell’industria dei semiconduttori, dopo il rallentamento causato da inflazione e timori di recessione che hanno frenato gli investimenti e i consumi di elettronica.

ASML, principale produttore di attrezzature per litografia necessarie nel processo produttivo di semiconduttori per smartphone e PC, ha dichiarato che la domanda per le sue macchine per litografia ultravioletta profonda, o DUV, è ancora superiore all’offerta.

L’azienda olandese, che ha un portafogli ordini di circa 38 miliardi, ha dichiarato che i ricavi sono in linea per raggiungere tra €6,5 miliardi e €7 miliardi nel terzo trimestre, rispetto alle vendite nette di €6,9 miliardi nel periodo precedente e ai 6,51 miliardi mediamente previsti dagli analisti.