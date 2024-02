Arm Holdings vola dopo le previsioni trimestrali sopra le attese

Arm Holdings ha registrato un balzo di quasi il 20% nel mercato after hours (+5,5% nella seduta di ieri) dopo aver fornito una previsione finanziaria particolarmente ottimistica per il trimestre in corso, suggerendo che la strategia di diversificazione dell’azienda sta portando alla crescita della redditività e del fatturato.

Per il trimestre che si concluderà a marzo, Arm si aspetta ricavi tra gli 850 e i 900 milioni di dollari. Questo dato si confronta con una stima media degli analisti di $778 milioni. L’utile per azione si attesterà intorno ai 30 centesimi, escludendo alcuni elementi, ben oltre la previsione di 21 centesimi.

Le prospettive positive riflettono l’espansione dell’azienda in nuovi settori, tra cui i chip per server. Durante una conferenza con gli analisti, i vertici hanno rivelato che l’industria degli smartphone rappresenta ora circa un terzo delle vendite dell’azienda. Inoltre, gli smartphone contengono ora più tecnologia Arm per ogni dispositivo, il che contribuisce ad aumentare le royalty.