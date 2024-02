Kering: calano le vendite di Gucci nell’ultimo trimestre

Gucci, di proprietà di Kering, ha visto calare le vendite negli ultimi mesi del 2023. Il fatturato su base comparabile è sceso del 4% nel quarto trimestre, rispetto a una diminuzione attesa del 3,1%. La società con sede a Parigi ha anche avvertito che un importante indicatore del profitto del gruppo subirà una flessione nel 2024.

“Ci stiamo concentrando sul rilancio di Gucci,” ha detto in una dichiarazione il CEO di Kering, Francois-Henri Pinault, descrivendo il 2023 come un “anno difficile”.

Gucci, che contribuisce per circa due terzi ai profitti di Kering, è in piena fase di ristrutturazione dopo aver nominato un nuovo designer un anno fa. Sabato De Sarno ha presentato la sua prima collezione alla settimana della moda di Milano a settembre, lo stesso mese in cui il CEO di Gucci, Marco Bizzarri, ha lasciato l’azienda dopo otto anni di incarico.