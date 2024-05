Ark Invest e Cathie Wood sbarcano su Borsa Italiana con tris di ETF attivi

ARK Invest e Cathie Wood arrivano anche su Borsa Italiana, con la quotazione a Milano di 3 ETF attivi. Tra questi c’è ARKK, il noto fondo di punta di ARK sull’innovazione dirompente, a cui si affianca l’ARK Genomic Revolution (ARKG) e una nuova strategia lanciata solo sul mercato europeo: l’ARK Artificial Intelligence & Robotics (ARKI), che offre un approccio attivo al tema più caldo degli ultimi anni.

ARK Invest sbarca ufficialmente in Europa

Dopo l’acquisizione di Rize ETF da parte di ARK Invest nel 2023, ARK Invest Europe ha quotato su Borsa Italiana i suoi primi ETF UCITS europei sotto la guida di Cathie Wood. Questo lancio storico include l’ARK Innovation UCITS ETF, la famosa strategia di punta da 14 miliardi di dollari di ARK, insieme all’ARK Genomic Revolution UCITS ETF, oltre a introdurre una strategia appositamente creata per il mercato europeo: l’ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF. Ciascuna di queste strategie orientate al futuro è a gestione attiva, focalizzata sull’innovazione disruptive e classificata come Articolo 8 della SFDR.

Arrivano dunque su Borsa Italiana i seguenti ETF:

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK)

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG)

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI)

Tutti e tre hanno un OCF (Ongoing Charge Figure) dello 0,75%.

Commentando il lancio Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ha detto:

“Siamo entusiasti di presentare finalmente agli investitori europei l’ARK Innovation UCITS ETF, l’ARK Genomic Revolution UCITS ETF e l’ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF. Negli ultimi dieci anni, una parte importante del traffico sul nostro sito, degli iscritti ai contenuti, delle richieste in entrata e del traffico sui nostri canali social proviene dall’Europa, un chiaro segnale del forte interesse e della domanda per le strategie di investimento di ARK nel mercato europeo.” “Il lancio di questi ETF UCITS non è solo una risposta a questa domanda, ma anche una dichiarazione del nostro impegno a lungo termine verso l’Europa. Stiamo portando in Europa le nostre migliori idee e un track record decennale, con il supporto di un team di distribuzione e di prodotto eccellente, formato dagli ex fondatori e membri del team di Rize ETF. Questo segna l’inizio di una partnership profonda e duratura con gli investitori europei, mentre ci avviamo verso un futuro sempre più caratterizzato dall’innovazione disruptive.”

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK)

L’ARK Innovation ETF (ARKK) mira a investire in società coinvolte nell’“innovazione disruptive”, definita come l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio abilitato dalla tecnologia e in grado potenzialmente di cambiare il mondo. Si tratta di società che guidano, abilitano, si basano o traggono vantaggio dallo sviluppo di prodotti, servizi, miglioramenti e progressi tecnologici legati alla genomica, all’automazione, ai trasporti, all’energia, all’intelligenza artificiale, ai materiali, alle infrastrutture, al crescente uso della tecnologia condivisa o alle tecnologie che rendono più efficienti i servizi finanziari.

“ARKK rappresenta le nostre migliori idee,” spiega Cathie Wood, “attingendo a un track record decennale per puntare a società all’avanguardia nell’innovazione disruptive. Siamo entusiasti di portare agli investitori europei questa strategia, che ha attualmente un patrimonio di 14 miliardi di dollari ed è concepita con un orizzonte temporale di investimento di 5 anni.” “Centrata sulla convergenza delle nostre cinque piattaforme di innovazione – IA, robotica, sequenziamento multiomico, blockchain pubbliche e stoccaggio di energia – ARKK è progettata per beneficiare di un’imminente trasformazione economica che riteniamo si rivelerà più importante della prima e della seconda rivoluzione industriale. L’IA ha recentemente ridotto il costo della produzione di testi scritti da 300-400 dollari, dove si è attestato per quasi un secolo, a pochi centesimi, e abbiamo osservato come i costi di formazione dell’IA diminuiscano del 75% all’anno. Questo ci dà fiducia che l’IA sarà il catalizzatore di un cambiamento radicale in tutta l’economia, preannunciando un futuro in cui il valore del mercato azionario globale legato all’innovazione passerà dall’attuale 16% a oltre il 60% entro il 2030.” “ARKK racchiude le nostre convinzioni più profonde, basandosi sulla nostra ricerca decennale sulle tecnologie dirompenti, e incarna la nostra visione ottimistica di un futuro tecnologicamente abilitato e in grado di offrire migliori opportunità a tutti.”

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG)

L’ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) mira a investire in società coinvolte nella rivoluzione genomica. Si tratta di società che si occupano o traggono vantaggio dall’estensione e dal miglioramento della qualità della vita umana e non solo, incorporando nella loro attività gli sviluppi tecnologici e scientifici, e in particolare i miglioramenti e i progressi della genomica, ad esempio offrendo nuovi prodotti o servizi che si basano sul sequenziamento, l’analisi, la sintesi o la strumentazione genomica.

Queste società possono appartenere a diversi settori, come quello sanitario, informatico, dei materiali, energetico e dei beni di consumo. Sono incuse anche aziende che sviluppano, producono, o si affidano in modo significativo a dispositivi bionici, robotica bioispirata, bioinformatica, medicina molecolare e biotecnologie agricole.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI)

L’ARK Artificial Intelligence & Robotics ETF (ARKI) si propone di investire in società che si occupano di intelligenza artificiale, tecnologia autonoma e robotica. Si tratta di società che si prevede si concentrino e traggano vantaggio dallo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, dai miglioramenti tecnologici e dai progressi della ricerca scientifica legati, tra l’altro, all’innovazione disruptive in materia di intelligenza artificiale, automazione e produzione, trasporti, energia e materiali.

ARKI rappresenta una strategia nuova e unica, concepita esclusivamente per il mercato europeo. Questo fondo a gestione attiva punta alle opportunità di investimento più dinamiche e attuali nell’ecosistema dell’IA e della robotica. A differenza di altri ETF UCITS europei, che utilizzano principalmente una strategia di replica degli indici, ARKI si distingue per la selezione attiva dei suoi investimenti, garantendo un portafoglio unico in grado di catturare i progressi all’avanguardia di questa tecnologia.

L’innovazione è una colonna portante

Cathie Wood spiega così la filosofia dietro questi ETF:

“La nostra missione è quella di consentire agli investitori di capitalizzare le innovazioni più promettenti della nostra epoca. La convergenza di tecnologie dirompenti in tutti i settori sta accelerando a un ritmo senza precedenti e riteniamo che rappresenti una delle opportunità di investimento più interessanti del momento.”

Il lancio segue il successo del rebranding di Rize ETF in ARK Invest Europe, dopo la sua acquisizione da parte di ARK Invest nel settembre 2023. I nuovi ETF sono in linea con la strategia di ARK Invest Europe di offrire un mix di soluzioni di investimento attive e sistematiche, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli investitori globali. L’innovazione è la colonna portante di queste soluzioni.

Innovazioni Disruptive come l’IA e la robotica, il sequenziamento multiomico o la tecnologia blockchain sono al centro di una crescita esponenziale e rappresentano un’opportunità di investimento senza precedenti.

Gli investimenti sostenibili sono strettamente legati agli investimenti in innovazione, soprattutto in settori come le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia.

I megatrend globali come la digitalizzazione, la deglobalizzazione o l’invecchiamento sono trainati dall’innovazione in tutti i settori.

