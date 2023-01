Ariston Group completa l’acquisizione di CENTROTEC Climate Systems

Ariston Group ha completato il closing dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di CENTROTEC Climate Systems.

Il corrispettivo in contanti pagato all’acquisizione è pari a 635 milioni di euro in contanti (a seguito di una rettifica preliminare relativa a cassa, debito e variazione del capitale circolante al 31 dicembre 2022), più 41.416.667 azioni Ariston Holding.

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di CENTROTEC Climate Systems, la più grande nella storia del Gruppo, rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di climatizzazione di fascia media e alta, e segna il nostro ingresso nella ventilazione residenziale e nell’air-handling. Inoltre consolida il nostro posizionamento in Europa e in particolare in Germania – la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe di calore – che diventa il primo Paese tra le geografie del Gruppo. Sono felice di dare il benvenuto in Ariston Group a Guido Krass e a tutte le persone di CENTROTEC Climate Systems”.