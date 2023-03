Arera: nel secondo trimestre bollette luce in calo di oltre il 20%

Dopo il gas, anche le bollette della luce subiranno un calo di oltre il 20% nel secondo trimestre dell’anno. A dare l’anticipazione, come riporta l’Ansa, è il presidente di Arera, Stefano Besseghini. Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore”.