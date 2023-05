Ardian investe 100 milioni di euro in Mon Ve’to, leader delle cliniche veterinarie in Francia

Ardian, leader mondiale nel settore degli investimenti privati, ha annunciato di recente il suo investimento in Mon Ve’to, il principale gruppo indipendente di cliniche veterinarie in Francia e il secondo operatore del mercato. L’investimento di minoranza, pari a 100 milioni di euro, sarà destinato a un aumento di capitale per sostenere e accelerare lo sviluppo del Gruppo in Francia e nel continente europeo.

Mon Ve’to, con un fatturato di oltre 180 milioni di euro, gestisce attualmente 231 cliniche in tutte le regioni francesi e in Belgio, impiegando quasi 1.200 dipendenti, tra cui 550 veterinari. Negli ultimi anni, il gruppo ha registrato una forte crescita, in particolare grazie a una strategia ‘buy and build’, che ha portato all’acquisizione di 168 cliniche negli ultimi 5 anni, e alla strutturazione di servizi operativi e di supporto.

L’investimento di Ardian in Mon Ve’to rappresenta un’importante opportunità per il gruppo di cliniche veterinarie di espandere ulteriormente la propria presenza e offerta di servizi nel mercato francese e europeo. Grazie alla solida esperienza di Ardian nel settore degli investimenti privati e alla sua rete globale, Mon Ve’to potrà beneficiare delle risorse necessarie per consolidare la sua posizione di leadership e continuare a crescere in un settore in rapida evoluzione.