Apertura negativa in Europa nel giorno dell’inflazione americana. Ftse Mib a 23.760 punti

Avvio contrastato in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni all’insegna delle vendite. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,5% trovandosi cosi a quota 3.700 punti e anche Piazza Affari avvia la seduta con intonazione negativa trovandosi nuovamente a 23.717 punti con un ribasso dello 0,26%. Debolezza generalizzata. L’indice tedesco Dax30 si trova al momento in calo dello 0,34% a 13.619 punti, mentre l’Ibex35 si trova in calo dello 0,54%.

Infine, lo spread che al momento si trova in aumento del 4,56% a quota 210 punti.

Oggi gli operatori monitoreranno da vicino il dato sull’inflazione americana che è attesa in rallentamento all’8% dal precedente dal 8,2%.