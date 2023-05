Apertura Borse 12 maggio 2023: coro di rialzi in Europa

Finale di settimana in territorio positivo per le principali Borse europee, compresa Piazza Affari. Nei primi minuti di scambi prevalgono i segni positivi, con il Dax che sale dello 0,4% e il Cac40 che segna una crescita dello 0,82 per cento. Segno più anche per l’indice inglese Ftse 100 che avanza di circa lo 0,37 per cento.

Gli investitori stanno digerendo i dati macroeconomici degli ultimi giorni e quelli diffusi stamattina prima dell’avvio. A meno di 24 ore dalla decisione della Bank of England di rivedere al rialzo i tassi di 25 punti base, oggi si guarda all’agenda macroeconomica con gli aggiornamenti sul PIl. Nel dettaglio, la lettura preliminare relativa al Pil inglese del primo trimestre 2023 ha registrato una crescita su base congiunturale dello 0,1%, in linea con le attese e con la rilevazione del trimestre precedente. Su base annua, la crescita del Regno Unito nei primi tre mesi dell’anno si attesta allo 0,2%, anche in questo caso in linea con le aspettative.

Tra i dati da seguire oggi in arrivo dagli Usa spicca la fiducia dei consumatori rilevata dalla University of Michigan a maggio (si tratta della stima preliminare) dovrebbe calare a maggio.

Sui mercati pesano alcune questioni, tra cui i timori legati al fatto che il Congresso Usa non abbia ancora trovato un accordo per alzare il tetto sul debito Usa. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla CNBC, un incontro tra il presidente Joe Biden e i leader del Congresso, previsto per oggi, sarebbe stato posticipato alla prossima settimana.