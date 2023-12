Antitrust multa Facile Ristrutturare e Renovars

L’Antitrust ha imposto una sanzione di 4,5 milioni a due aziende, Facile Ristrutturare e Renovars, per presunte pratiche commerciali scorrette nel settore delle ristrutturazioni residenziali. Secondo l’Autorità, le società avrebbero diffuso recensioni online non autentiche per influenzare l’opinione dei potenziali clienti.

Ulteriori dettagli rivelati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato indicano che le recensioni positive, diffuse sulle piattaforme Trustpilot e Opinioni.it, erano in realtà scritte dai collaboratori di Facile Ristrutturare. Inoltre, veniva spesso promosso un messaggio ingannevole, che dichiarava un “98% di clienti soddisfatti”, un dato distante dalla realtà per accreditare un livello di soddisfazione dei clienti superiore a quello reale.

L’indagine ha anche rivelato l’applicazione di un costo nascosto in caso di IVA agevolata al 10% invece che al 22%. Questa pratica, insieme alla diffusione di false recensioni, ha portato all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, sottolineando l’importanza di condotte commerciali corrette nel settore delle ristrutturazioni edilizie.