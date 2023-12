Edison e Gruppo FERA: gestione di un Impianto Eolico da 20 MW in Liguria

Edison ha siglato un accordo di durata quinquennale con il Gruppo FERA. L’accordo, denominato Power Purchase Agreement (PPA), prevede l’acquisizione da parte di Edison di tutta l’energia rinnovabile prodotta (certificata dalle garanzie di origine). Questa energia sarà gestita a mercato da Edison e rivenduta ai clienti interessati a un contratto di fornitura rinnovabile. Nel contempo, FERA rimarrà responsabile della gestione operativa e della manutenzione dell’impianto.

L’impianto eolico, già operativo, non richiede il meccanismo di incentivazione normalmente previsto per le fonti rinnovabili grazie a questo accordo. Secondo le stime, la produzione media dell’impianto si attesta a 55 GWh all’anno, che equivale al fabbisogno energetico di circa 23 mila famiglie. Questo contribuisce a evitare l’emissione di oltre 22 mila tonnellate di CO2 equivalente all’anno, affermandosi come un importante passo verso la sostenibilità energetica.