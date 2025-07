Amundi: raccolta record pari a +52 miliardi di euro nel primo semestre dell’anno

Amundi ha pubblicato risultati del primo semestre e del secondo trimestre 2025, confermando una raccolta record pari a +52 miliardi di euro nel primo semestre dell’anno.

Già raggiunto il livello di raccolta dell’intero 2024

Masse gestite (AUM) al massimo storico pari a 2.270 miliardi di euro a fine giugno 2025, in aumento del 5% rispetto al pari periodo dello scorso anno, nonostante l’effetto negativo dei cambi.

Raccolta netta pari a +52 miliardi di euro nel primo semestre, di cui +20 miliardi di euro nel secondo trimestre

+48 miliardi di euro nelle attività a medio-lungo termine nel primo semestre

Raccolta record nella prima metà dell’anno per il segmento degli Istituzionali: +31 miliardi di euro

Crescita dell’utile ante imposte

Primo semestre 2025: utile ante imposte pari a 895 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al primo semestre dello scorso anno:

trainato dalla crescita dei ricavi (+5%) e dal controllo dei costi, con un rapporto costi/ricavi pari a 52,5%.

Prosegue il successo nei pilastri strategici

Partnership con Victory Capital finalizzata il 1° aprile

Forti afflussi nel primo semestre in linea con le priorità strategiche:

Distributori terzi +13 miliardi di euro, di cui il 40% grazie agli operatori digitali

Asia +22 miliardi di euro, di cui 13 miliardi di euro nelle joint venture e 8 miliardi di euro nella distribuzione diretta

ETF +19 miliardi di euro, con particolare successo nelle strategie europee e nell’innovazione

Investimenti responsabili: vinti importanti mandati istituzionali.

Amundi Technology: ricavi in crescita del +48% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, forte crescita organica e integrazione di aixigo.

Fund Channel: 613 miliardi di euro di masse in distribuzione, obiettivo Ambitions 2025 raggiunto.

Valérie Baudson, Amministratore delegato, ha dichiarato: “Con una raccolta netta di 52 miliardi di euro, la nostra performance nel primo semestre dell’anno è stata equivalente a quella dell’intero 2024. L’ampiezza della nostra offerta e la nostra consolidata esperienza ci consentono di rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri clienti attraverso strategie attive, gestione passiva, investimenti responsabili, piani di risparmio per i dipendenti, servizi tecnologici e soluzioni di distribuzione di fondi. Abbiamo continuato a crescere sia in termini di attività che di risultati, con ricavi nel primo semestre in aumento del +5% e un utile ante imposte in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Abbiamo inoltre beneficiato della nostra posizione di leader europeo del risparmio gestito, in un contesto in cui i nostri clienti sono alla ricerca di una maggiore diversificazione delle loro allocazioni, con un rinnovato interesse per l’Europa. Con 2.300 miliardi di euro di masse gestite, siamo l’unico player europeo tra i primi 10 asset manager a livello mondiale e un punto di accesso privilegiato per gli operatori che desiderano investire nel continente. La nostra gamma completa di soluzioni consente agli investitori di finanziare le aziende e le economie europee e continuiamo ad espanderci attraverso ETF e fondi a gestione attiva focalizzati sulla sovranità europea“.