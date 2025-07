Janus Henderson lancia US Transformational Growth Equity ETF per investitori fuori dagli Usa

Janus Henderson Investors ha annunciato il lancio del Janus Henderson Tabula US Transformational Growth Equity UCITS ETF (JTXX).

Il fondo investe in un portafoglio gestito attivamente e ad alta convinzione, composto principalmente da società statunitensi che beneficiano di tendenze durature in grado di trasformare la società, tra cui l’intelligenza artificiale, la deglobalizzazione, l’innovazione sanitaria, la digitalizzazione e la migrazione al cloud.

Nel costruire il portafoglio, i gestori puntano a identificare società con caratteristiche di crescita composta a lungo termine, opportunità più dirompenti (“blue sky”) o società sottovalutate in fase di transizion. L’ETF deterrà in generale dai 20 ai 25 titoli, evitando le società large cap.

Il fondo sarà gestito da Nick Schommer e Brian Recht. I due gestori, che lavorano insieme da oltre 10 anni e saranno supportati da un team specializzato, utilizzeranno un approccio bottom-up, selezionando i titoli sulla base di una valutazione approfondita dei loro vantaggi competitivi. In un mercato in cui i tempi medi di detenzione sono diminuiti drasticamente, il focus si concentra sulla redditività futura piuttosto che sulla volatilità a breve termine.

Nick Schommer ha dichiarato:

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group di Janus Henderson, ha dichiarato:

“Janus Henderson è all’avanguardia nell’innovazione nel settore degli ETF attivi e stiamo sfruttando la nostra esperienza nell’investimento attivo per offrire soluzioni differenziate in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. JTXX offre un’esposizione differenziata agli investitori orientati alla crescita o a coloro che desiderano integrare e diversificare le allocazioni core tradizionali”.