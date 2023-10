Amundi: Aurélia Lecourtier nuovo CFO

Un cambio di guardia importante si prepara ad Amundi, parte del Gruppo Credit Agricole. Aurélia Lecourtier assumerà il ruolo di chief financial officer dal primo novembre, sostituendo Domenico Aiello. Quest’ultimo non lascia il gruppo, ma cambierà la sua posizione diventando il deputy chief executive officer per l’Italia, come riportato da una comunicazione di Amundi.

Lecourtier non è nuova alla compagnia. È entrata in Amundi nel 2021 e ha servito come capo dello staff di Valérie Baudson, l’amministratore delegato. Ha avuto un ruolo chiave nell’azienda, contribuendo alle decisioni strategiche e coordinando le operazioni di business.