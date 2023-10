Intesa Sanpaolo investe in SpaceX di Elon Musk

Intesa Sanpaolo, la rinomata banca con sede a Milano, ha ufficializzato un investimento in SpaceX, l’azienda californiana leader nel settore dell’esplorazione spaziale guidata da Elon Musk. Le specifiche finanziarie dell’investimento non sono state divulgate, ma l’investimento segna un punto di svolta per la banca italiana nel sostegno all’innovazione aerospaziale.

SpaceX, come sottolineato nel comunicato della banca, ha acquisito notorietà a livello globale con il lancio di Dragon nel 2012. Questa nave, il primo veicolo spaziale commerciale, ha segnato un momento storico consegnando un carico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e ritornando indietro.

Nel 2020, SpaceX ha continuato a fare la storia diventando la prima compagnia privata a trasportare persone alla Stazione Spaziale Internazionale. L’investimento di Intesa Sanpaolo in SpaceX non solo sottolinea la propria fiducia nell’innovazione spaziale, ma rafforza anche il legame tra l’economia italiana e l’industria aerospaziale globale.