Amplifon collabora con Next Age per innovare nell’hearing care e la Silver Economy

Amplifon, leader globale nel settore delle soluzioni uditive e membro del FTSE MIB, entra nella scena delle startup come partner principale di Next Age. Questo è il primo acceleratore in Europa che concentra i suoi investimenti sulla Silver Economy, offrendo un’opportunità unica per le startup che sviluppano prodotti o servizi per questa fascia demografica.

Next Age è parte integrante della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, un network che attualmente vanta 18 hub dislocati in tutto il paese. Il suo obiettivo principale è la promozione e il sostegno delle giovani imprese che operano nei mercati ad alto potenziale.

Questa nuova collaborazione rappresenta per Amplifon un’opportunità unica per entrare in contatto e collaborare con nuove startup, sia italiane che internazionali, che operano nella Silver Economy. In particolare, ciò riguarda il settore dell’hearing care. Inoltre, la partnership con Next Age permetterà ad Amplifon di avere un osservatorio privilegiato sulle nuove tecnologie e i nuovi modelli di business emergenti nel settore.