Amplifon acquisisce Miracle-Ear negli USA: 50 punti vendita e 20 milioni di fatturato

Amplifon ha finalizzato l’acquisizione del business di uno dei suoi principali franchisee di Miracle-Ear negli Stati Uniti, che rappresenta il mercato più grande al mondo per l’udito. Questa mossa strategica rafforza ulteriormente la presenza di Amplifon nel mercato americano.

Il network acquisito, che comprende Hearing Pro Inc., Las Davis Enterprises Inc. e Miracle-Ear Centers of Arkansas LLC, include circa 50 punti vendita distribuiti in quattro stati degli USA: Arkansas, Kansas, Illinois e Missouri. Questi negozi rappresentano un fatturato annuo di circa 20 milioni di dollari, confermando l’impatto significativo di questa acquisizione sulle performance dell’azienda.