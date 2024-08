Amazon: utili migliori delle attese, ma Wall Street guarda a ricavi. Titolo -7% post conti

La Big Tech Usa Amazon ha annunciato ieri, alla fine della giornata di contrattazioni di Wall Street, di aver chiuso il secondo trimestre del 2024 con utili migliori delle attese, ma con un fatturato deludente.

Non ha convinto inoltre Wall Street la guidance del gigante dell’e-commerce.

Se gli utili di Amazon sono quasi raddoppiati rispetto al secondo trimestre del 2023, permettendo all’eps, pari nel a $1,26, di battere le attese di un utile per azione di $1,04, i ricavi, di un ammontare di $148 miliardi (per la precisione di $147,98 miliardi) si sono confermati, seppure in modo lieve, inferiori ai $148,56 miliardi previsti dal consensus degli analisti interpellati da LSEG.

I ricavi della divisione Amazon Web Services sono ammontati a $26,3 miliardi, lievemente meglio dei $26 miliardi previsti dal consensus degli analisti interpellati da StreetAccount, mentre le entrate pubblicitarie hanno deluso anch’esse le stime, attestandosi a $12,8 miliardi, rispetto ai $13 miliardi stimati.

Non ha convinto neanche la guidance annunciata dal colosso retail online degli Stati Uniti, motivo per cui il titolo scivola nelle contrattazioni afterhours del 7% circa, a quota 171,40.

