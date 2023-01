Amazon spinge nel settore farmaceutico: abbonamento da 5 dollari al mese negli USA

Amazon offrirà un piano di abbonamento mensile di 5 dollari per i membri Prime degli Stati Uniti che coprirà una serie di farmaci generici e la loro consegna a domicilio, intensificando la spinta del gigante dell’e-commerce verso l’assistenza sanitaria. Il programma, denominato RxPass, comprende più di 50 farmaci per oltre 80 patologie croniche come l’ipertensione, l’ansia, il diabete e la calvizie maschile, ha dichiarato a Reuters Vin Gupta, responsabile medico di Amazon Pharmacy.

Tuttavia, i clienti iscritti a Medicare, Medicaid o a qualsiasi altro programma sanitario governativo non potranno iscriversi al servizio RxPass di Amazon Pharmacy. John Love, vicepresidente di Amazon Pharmacy, ha dichiarato in un’intervista che un membro Prime medio risparmierebbe circa 100 dollari all’anno con RxPass. Il costo forfettario di 5 dollari è senza assicurazione e si aggiunge alla quota di iscrizione a Prime, che costa 139 dollari all’anno negli Stati Uniti.

Il nuovo servizio si allinea alla costante attenzione di Amazon per il suo portafoglio sanitario, che negli ultimi anni ha incluso la teleassistenza, la consegna di farmaci, i fitness tracker e la ricerca sul cancro. L’acquisto da parte di Amazon della farmacia online PillPack nel 2018 ha aiutato il gigante della vendita al dettaglio a creare un sito di consegna di farmaci e di confronto dei prezzi. Ora, la sua iniziativa per le farmacie rappresenta una minaccia crescente per i rivenditori di farmaci CVS Health Corp e Walgreens Boots Alliance Inc. “Crediamo che molti americani, in particolare quelli che soffrono di malattie croniche, trarranno beneficio dalla partecipazione di Amazon nel settore farmaceutico, con la possibilità di ricevere un’esperienza di alta qualità a domicilio a basso costo”, ha dichiarato Love.