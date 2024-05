USA, aumentano le richieste dei mutui dopo il calo dei tassi d’interesse

La settimana scorsa negli Stati Uniti si è registrato un incremento delle richieste di nuovi mutui, un fenomeno che potrebbe essere spinto dal terzo calo consecutivo dei tassi d’interesse.

I dati arrivano dalla Mortgage Bankers Association, che ha rilevato un aumento dell’1,9% nelle richieste totali di mutui. Il dato è particolarmente significativo se si considera che il tasso d’interesse medio per un mutuo fisso a 30 anni è scivolato dal 7,08% al 7,01%, segnando un deciso passo indietro rispetto al picco superiore all’8% registrato a metà ottobre.

Le domande per il rifinanziamento di un mutuo per la casa, particolarmente sensibili alle variazioni settimanali dei tassi d’interesse, hanno mostrato una robusta crescita del 7% nell’ultima settimana, e del 21% se confrontate con lo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario, le richieste di mutui per l’acquisto di una casa hanno subito una leggera flessione dell’1% su base settimanale, traducendosi in un calo dell’11% su base annua.