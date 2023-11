Alerion: ok al passporting del Prospetto Informativo relativo alle Obbligazioni

Alerion Clean Power ha ottenuto dalla Central Bank of Ireland il “passporting” del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni nonché della traduzione in italiano della Nota di Sintesi del Prospetto (Summary) ai fini dell’offerta al pubblico delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029” in Italia.