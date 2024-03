Alef Aeronautics: quasi 3mila ordini per l’auto volante sostenuta da Elon Musk

Alef Aeronautics, un’azienda di auto volanti sostenuta da SpaceX, ha dichiarato di aver raggiunto 2.850 preordini per il suo futuristico veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).

Alef Aeronautics, che ha sede a San Mateo, in California, ha dichiarato che il numero di preordini ha recentemente raggiunto un nuovo record dopo averne registrato in precedenza 2.500 per la sua auto volante a due posti, l’Alef Model A.