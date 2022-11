Al via Certificates Academy 2022, la formazione gratuita e digitale targata UniCredit per accrescere la conoscenza dei Covered Warrant e Certificate

Ai nastri di partenza la terza edizione del Certificate Academy 2022, la formazione gratuita e digitale targata UniCredit, in collaborazione con Tradelink e Treedom. L’iniziativa formativa, dedicata agli investitori e ai consulenti finanziari italiani, è finalizzata ad accrescere la conoscenza dei Covered Warrant e Certificate, sia in ottica di trading che per la creazione di strategie d’investimento.

A partire da oggi, infatti, gli investitori potranno partecipare gratuitamente a Certificate Academy, una piattaforma digitale di educazione finanziaria esclusiva, che permette di negoziare virtualmente una vasta selezione di Covered Warrant e Certificate emessi da UniCredit Bank, che vanno dai Bonus Cap ai Turbo Open End, fino ad arrivare ai nuovi Cash Collect Worst-Of su panieri tematici e non.

Strategie di breve e di medio lungo termine con gli esperti

Gli investitori potranno mettersi alla prova e impostare le proprie strategie in maniera virtuale, senza denaro reale e senza rischio, monitorando costantemente i risultati delle loro posizioni. Oltre ad avere a disposizione un portafoglio virtuale tramite il quale testare la propria strategia, gli investitori potranno prendere spunto dalle strategie operative e dai prodotti scelti da alcuni riconosciuti esperti di mercato, partner dell’iniziativa, che daranno visibilità dei propri portafogli.

Gli esperti, tra i quali troviamo Pierpaolo Scandurra di Certificati e Derivati, Stefano Fanton, trader e formatore, fondatore di Traderpedia, Gabriele Bellelli, trader e formatore indipendente,

Pietro di Lorenzo, fondatore di SOS Trader e molti altri, sono stati selezionati per avere un ampio ventaglio di strategie e tipologie di operatività: alcuni opereranno in un’ottica di trading

di breve periodo, altri invece costruiranno un portafoglio per il medio-lungo termine. Ogni settimana si terranno webinar di approfondimento per analizzare nel dettaglio i loro portafogli

e per scoprire la vasta gamma di prodotti emessi da UniCredit utilizzabili per la costruzione degli stessi.

Come accedere alla piattaforma

L’edizione 2022 di Certificate Academy parte in concomitanza con la giornata mondiale degli alberi. Anche per questo UniCredit ha deciso, in collaborazione con Treedom, di piantare 500

alberi per creare la foresta dell’Academy, assegnando un albero a ciascun partecipante.

La piattaforma è accessibile all’indirizzo https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2022, cui è possibile iscriversi e trovare i dettagli dell’iniziativa e il regolamento. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.investimenti.unicredit.it