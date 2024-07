Airbus sigla accordo da 2,1 miliardi con l’esercito tedesco per satelliti SatcomBw 3

Airbus ha siglato un importante accordo con l’esercito tedesco, per un valore di 2,1 miliardi di euro, destinato alla realizzazione della nuova generazione di satelliti per comunicazioni militari denominati SatcomBw 3. Questo annuncio è stato fatto tramite un comunicato ufficiale da parte della compagnia.

Il contratto comprende la fornitura principale di due satelliti, il segmento di terra necessario per le operazioni, ovvero le stazioni di ricezione, oltre al lancio e alla gestione degli impianti per un periodo di 15 anni. I SatcomBw 3, progettati per essere lanciati prima della fine del decennio a un’altitudine di 36.000 chilometri, avranno un peso di circa 6 tonnellate e saranno basati sulla piattaforma Eurostar Neo di Airbus. Il loro scopo principale è quello di adeguarsi al veloce sviluppo della digitalizzazione e alla crescente domanda di trasferimento dati.

Il comunicato include anche riferimenti alla collaborazione con il produttore tedesco di satelliti Ohb e alle piccole e medie imprese (PMI) coinvolte nel progetto. Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defense and Space, ha dichiarato: “Dopo il successo del programma SatcomBw Stage 2, che forniamo dal 2009, questo nuovo contratto rafforza la nostra partnership strategica con la Bundeswehr, fornendole una capacità di comunicazione militare sicura significativamente migliorata e progettata per essere all’avanguardia nel prossimo decennio”.