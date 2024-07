Nvidia punta a vendite record in Cina di chip AI nonostante le restrizioni Usa

Nvidia si prepara a vendere chip di intelligenza artificiale per un valore di 12 miliardi di dollari in Cina nel corso del 2023, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni.

La notizia, riportata dal Financial Times, evidenzia come il produttore di chip americano stia cercando di mantenere la sua posizione in uno dei mercati di semiconduttori più grandi al mondo. Secondo le previsioni degli analisti, Nvidia potrebbe addirittura superare il rivale cinese Huawei, consegnando oltre 1 milione dei suoi nuovi chip H20 nei prossimi mesi.

I chip sono stati specificamente progettati per aggirare le restrizioni statunitensi sulla vendita di processori AI ai clienti cinesi. Ogni chip H20 ha un costo compreso tra i 12.000 e i 13.000 dollari, il che suggerisce che Nvidia potrebbe generare oltre 12 miliardi di dollari in vendite.