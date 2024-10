Airbus pianifica tagli nel settore difesa e spazio: fino a 2.500 posti di lavoro in meno

Airbus sta considerando misure drastiche per la sua divisione Difesa e Spazio, con la possibile eliminazione di fino a 2.500 posti di lavoro. Questa decisione emerge dalle recenti discussioni tra l’azienda e i rappresentanti sindacali. Attualmente, la divisione occupa circa 35.000 dipendenti.

Nel primo semestre dell’anno, la divisione ha realizzato ricavi per 4,985 miliardi di euro, con un incremento del 7%, ma ha riportato un risultato operativo rettificato negativo per 807 milioni di euro. Gli ordini per lo stesso periodo si sono attestati a circa 6 miliardi di euro, mantenendosi in linea con l’anno precedente.

Le voci riguardanti un riassetto delle attività spaziali di Airbus si sono intensificate nei mesi scorsi, con indiscrezioni su contatti tra Airbus, Thales e Leonardo. Queste trattative potrebbero segnare un significativo cambiamento nel panorama industriale del settore spaziale.