Piazza Affari apre cauta, vendite sul lusso

Partenza incerta per le borse europee, in un clima appesantito dalle indicazioni negative nei settori dei chip e del lusso. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,1% a 34.550 punti, con Moncler (-3,8%) e Brunello Cucinelli (-2,2%) in coda dopo il calo delle vendite di Lvmh (-7% a Parigi). In rialzo Leonardo (+1,1%) e Mps (+1,1%), oltre ai petroliferi Eni (+0,9%) e Saipem (+0,9%). Fuori dal listino principale, giù Ferragamo (-5%) dopo la diminuzione delle vendite nel terzo trimestre.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sull’inflazione del Regno Unito, sotto il 2% per la prima volta in tre anni e mezzo, che rafforzano la prospettiva di tagli dei tassi della BoE. Domani i riflettori saranno però puntati sulla Bce, da cui ci si aspetta una riduzione di altri 25 punti base del costo del denaro. Focus in particolare su Christine Lagarde per eventuali spunti sulle prossime mosse dell’istituto.

A Wall Street, attenzione anche alle trimestrali dopo i conti positivi delle banche e in attesa oggi di Morgan Stanley e domani di Netflix.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta contenuto a 125 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,45% e il benchmark tedesco al 2,20%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent torna sopra i 74 dollari al barile, dopo che Israele ha fatto sapere che risponderà in autonomia all’attacco iraniano, mentre l’oro risale oltre i 2.674 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in discesa a 1,088 e dollaro/yen a 149,3 dopo le dichiarazioni di un funzionario della BoJ che ha enfatizzato un approccio graduale nell’aumentare i tassi in Giappone.