Airbus: Icelandair amplia la flotta con 13 A321XLR

La compagnia aerea islandese Icelandair ha annunciato un importante investimento nella sua flotta di aerei, con un ordine fermo di 13 Airbus A321XLR.

Oltre all’acquisto diretto, la strategia di Icelandair prevede l’arricchimento della flotta attraverso il leasing di quattro ulteriori aeromobili dello stesso modello. Questa decisione mira a rafforzare la posizione competitiva della compagnia sul mercato globale.

La scelta dell’A321XLR, come riportato da un comunicato di Airbus, offre a Icelandair una serie di vantaggi. Questo modello di aereo, grazie alla sua notevole autonomia, apre nuove opportunità di mercato per la compagnia. Inoltre, permette a Icelandair di ridurre i costi operativi e di avanzare nella propria agenda di sostenibilità. I passeggeri beneficeranno anche di un livello di comfort superiore in cabina.