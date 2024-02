AirAsia punta alla quotazione negli Stati Uniti

AirAsia prepara la quotazione sul Nasdaq. Tony Fernandes, fondatore della compagnia area low-cost e amministratore delegato di Capital A Berhad, società con sede in Malesia che possiede AirAsia e le unità correlate, ha dichiarato questa settimana alla CNBC che cercherà di far conoscere il potenziale di AirAsia ai quasi 700 milioni di abitanti del Sud-Est asiatico e non solo.

“Abbiamo scelto l’America perché gli americani capiscono il branding meglio dei mercati del sud-est asiatico”, ha detto Fernandes, riconoscendo che il marchio AirAsia non è molto conosciuto negli Stati Uniti. “Il mio compito è quello di entusiasmare gli investitori per il potenziale di crescita del nostro marchio… .